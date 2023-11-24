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Сегодня, 20:22

Александр Медведев прокомментировал чемпионство женского «Зенита» фразой «коней укротили»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о победе женской команды в чемпионате России по футболу.

24 ноября футболистки «Зенита» со счетом 2:1 обыграли московский ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России среди женщин и стали чемпионками страны.

«Очень интересный матч. ЦСКА здорово начал, имел много моментов. У нас мяч плохо держался. Во втором забили два красивых мяча. Сегодня, можно сказать, укротили коней. «Зенит» заслуженно победил», — цитирует Медведева РИА Новости.

23 ноября после победы хоккеистов СКА над «Спартаком» (3:2) Медведев, который совмещает работу в армейском клубе с должностью председателя правления «Зенита», выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!»

Источник: РИА Новости
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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