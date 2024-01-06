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Сегодня, 21:42

Тренер женской молодежной сборной Гавва заявил о стремительном развитии женского футбола в России

Руслан Минаев
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Старший тренер женской молодежной сборной России по футболу Валентин Гавва оценил уровень женского футбола в стране.

«Наши внутренние соревнования постепенно улучшаются. Посмотрите, сколько сейчас команд добавляется в Суперлигу и что это за команды! У нас также есть молодёжная лига, которая с каждым годом увеличивает количество участников. Это команды ЮФЛ-девушки и ЮФЛ-девочки», — цитирует тренера Metaratings.ru.

Чемпионами России в этом сезоне стали футболистки «Зенита». Сине-бело-голубые набрали 41 очко после 27 туров. В тройке финишировали ЦСКА (38 очков) и «Локомотив» (37).

Источник: Metaratings.ru
Футбол
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