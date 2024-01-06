Тренер женской молодежной сборной Гавва заявил о стремительном развитии женского футбола в России

Старший тренер женской молодежной сборной России по футболу Валентин Гавва оценил уровень женского футбола в стране.

«Наши внутренние соревнования постепенно улучшаются. Посмотрите, сколько сейчас команд добавляется в Суперлигу и что это за команды! У нас также есть молодёжная лига, которая с каждым годом увеличивает количество участников. Это команды ЮФЛ-девушки и ЮФЛ-девочки», — цитирует тренера Metaratings.ru.

Чемпионами России в этом сезоне стали футболистки «Зенита». Сине-бело-голубые набрали 41 очко после 27 туров. В тройке финишировали ЦСКА (38 очков) и «Локомотив» (37).