«Без нее женский футбол был бы менее прекрасен». Сборная России поздравила Коваленко с днем рождения
12:51
Женская сборная России поздравила с днем рождения защитницу команды и ЦСКА Ксению Коваленко. Сегодня ей исполнилось 25 лет.
«Без нее женский футбол был бы менее прекрасен, — говорится в сообщении. — С днем рождения, Ксюша. Главное — будь здорова. И всегда улыбайся, несмотря ни на что».
Ранее футболистку поздравил с днем рождения полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков.
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