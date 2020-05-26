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«Без нее женский футбол был бы менее прекрасен». Сборная России поздравила Коваленко с днем рождения

12:51
Ксения Коваленко. Фото Instagram.
Ксения Коваленко. Фото Instagram.
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Женская сборная России поздравила с днем рождения защитницу команды и ЦСКА Ксению Коваленко. Сегодня ей исполнилось 25 лет.

«Без нее женский футбол был бы менее прекрасен, — говорится в сообщении. — С днем рождения, Ксюша. Главное — будь здорова. И всегда улыбайся, несмотря ни на что».

Ранее футболистку поздравил с днем рождения полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CApXM6wDamC/

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