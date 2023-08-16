Сборная Англии обыграла Австралию и впервые вышла в финал женского ЧМ-2023

Сборная Англии в полуфинале женского чемпионата мира-2023 обыграла Австралию со счетом 3:1.

В составе англичанок отличились Элла Тун, Лорен Хэмп и Алессия Руссо. У австралиек гол на счету Сэм Керр.

Англия впервые сыграет в финале чемпионата мира. В 2015 году она завоевала бронзовые медали на турнире в Канаде.

В финале женского ЧМ-2023 Англия встретится с Испанией. В матче за третье место Австралия сыграет со Швецией.