Cборная Испании впервые в истории вышла в финал женского ЧМ по футболу
Женская сборная Испании обыграла команду Швеции в полуфинале чемпионата мира — 2:1.
У победительниц отличились Сальма Паральюэло на 81-й минуте и Ольга Кармона Гарсия — на 90-й. У сборной Швеции отметилась Ребека Блумквист .
Сборная Испании впервые в истории вышла в финал женского чемпионата мира. Шведки ранее становились серебряными призерами турнира и трижды завоевывали бронзу.
Испанки в финале сыграют с победительницами матча между командами Австралии и Англии.
Турнир проходит в Австралии и Новой Зеландии.
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