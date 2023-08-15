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Сегодня, 13:06

Cборная Испании впервые в истории вышла в финал женского ЧМ по футболу

Виктория Кравченко
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Футболистки сборной Испании.
Фото Reuters

Женская сборная Испании обыграла команду Швеции в полуфинале чемпионата мира — 2:1.

У победительниц отличились Сальма Паральюэло на 81-й минуте и Ольга Кармона Гарсия — на 90-й. У сборной Швеции отметилась Ребека Блумквист .

Сборная Испании впервые в истории вышла в финал женского чемпионата мира. Шведки ранее становились серебряными призерами турнира и трижды завоевывали бронзу.

Испанки в финале сыграют с победительницами матча между командами Австралии и Англии.

Турнир проходит в Австралии и Новой Зеландии.
Сборная Испании по футболу
Сборная Швеции по футболу
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