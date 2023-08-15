Cборная Испании впервые в истории вышла в финал женского ЧМ по футболу

Женская сборная Испании обыграла команду Швеции в полуфинале чемпионата мира — 2:1.

У победительниц отличились Сальма Паральюэло на 81-й минуте и Ольга Кармона Гарсия — на 90-й. У сборной Швеции отметилась Ребека Блумквист .

Сборная Испании впервые в истории вышла в финал женского чемпионата мира. Шведки ранее становились серебряными призерами турнира и трижды завоевывали бронзу.

Испанки в финале сыграют с победительницами матча между командами Австралии и Англии.