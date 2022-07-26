Англия разгромила Швецию и вышла в финал женского чемпионата Европы

Женская сборная Англии обыграла команду Швеции в полуфинальном матче чемпионата Европы. Англичанки разгромили соперниц со счетом 4:0.

Голы в матче забили Бет Мид, Люси Бронз, Алессиа Руссо и Фран Керби.

Мид повторила рекорд по количеству мячей, забитых на одном женском чемпионате Европы, доведя свой бомбардирский счет до 6 голов.

В другом полуфинале чемпионата Европы 2022 года среди женских команд в среду сыграют Германия и Франция.

Финал пройдет 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.