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27 июля, 23:56

Германия победила Францию и сыграет с Англией в финале женского чемпионата Европы

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Германия — Франция.
Фото AFP

Женская сборная Германии по футболу одержала победу над командой Франции (2:1) в матче 1/2 финала чемпионата Европы 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Денбай» в Милтон-Кинс (Англия).

В составе немецкой сборной дубль оформила Александра Попп. Еще один мяч в свои ворота забила Мерле Фромс.

Германия вышла в финал чемпионата Европы и сыграет с Англией.

Решающий матч женского Евро-2022 состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Футбол
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