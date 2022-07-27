Германия победила Францию и сыграет с Англией в финале женского чемпионата Европы

Женская сборная Германии по футболу одержала победу над командой Франции (2:1) в матче 1/2 финала чемпионата Европы 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Денбай» в Милтон-Кинс (Англия).

В составе немецкой сборной дубль оформила Александра Попп. Еще один мяч в свои ворота забила Мерле Фромс.

Германия вышла в финал чемпионата Европы и сыграет с Англией.

Решающий матч женского Евро-2022 состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.