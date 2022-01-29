Алсу Абдуллина впервые попала в стартовый состав «Челси»
Российская футболистка Алсу Абдуллина впервые попала в стартовый состав «Челси».
20-летняя Абдуллина вышла с первых минут на матч 4-го круга женского Кубка Англии против «Астон Виллы».
Абдуллина перебралась в Англию в декабре 2021 года, подписав с «Челси» контракт до июня 2024. 20 января футболистка, выступающая на позиции полузащитника, дебютировала в составе «синих».
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