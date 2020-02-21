11-летняя футболистка представит Россию в новом сезоне «Футбола для дружбы»

11-летняя Арина Акатьева получила официальное приглашение представлять Россию Россию в Международной детской социальной программе ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы». Девочка из Екатеринбурга прославилась благодаря истории с мини-футбольным турниром. Арина была капитаном и лучшим бомбардиром своей команды в отборе всероссийского юношеского турнира, но на финальный этап не хотели допускать. Причиной стал регламент соревнований, в котором прописано, что в турнире могут принимать участие только мальчики. Проблема была решена только после вмешательства РФС.

— Уверен, Арина достойно представит Россию в новом сезоне «Футбола для дружбы», — сказал посол программы, экс-капитан сборной России Алексей Смертин. — В программе играют в футбол талантливые дети вне зависимости от пола, национальности и физической подготовки. Ребята на своем примере показывают, каким может быть мир равных возможностей. Арина это уже смогла доказать на юношеском чемпионате России.

Открытая жеребьевка очередного, восьмого сезона «Футбола для дружбы» состоится в начале марта. На жеребьевке будут определены география чемпионата, состав стран и команд-участниц и место проведения финальных мероприятий.