Вратарь сборной Украины может сменить Онану в «Интере»

Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, стороны начали переговоры о трансфере футболиста. Трансфер может состояться, если действующий голикпер нерадзурри Андре Онана покинет команду летом.

23-летний Трубин играет за «Шахтер» с января 2020 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.

В сезоне-2022/23 он провел за команду 38 матчей, пропустив 40 голов. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 22 миллиона евро.