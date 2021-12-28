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Украинский «Верес» оштрафован за интервью футболиста на русском языке

12:14

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал клуб «Верес», информирует сайт клуба.

Причиной стало нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке.

После матча 17-го тура УПЛ «Верес» — «Динамо» игрок команды дал интервью на русском языке.

Как отмечается, решение КДК УАФ обжалованию не подлежит. В заявлении клуба говорится, что теперь представители команды будут давать интервью и комментарии только на украинском языке. При этом для тех, кто владеет украинским языком недостаточно хорошо, клуб готов организовать курсы для изучения языка.

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Роман Шишов все материалы автора

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