Полузащитник «Аякса» Нерес может перейти в «Шахтер» за 15 миллионов евро

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес может перейти в «Шахтер», сообщает Goal.

По информации источника, амстердамский клуб отклонил первое предложение «Шахтера» по трансферу 24-летнего бразильца, но донецкий клуб сделает еще одно предложение на сумму около 15 миллионов евро.

При этом «горняки» готовы оставить «Аяксу» часть экономических прав на полузащитника. Также стороны обсуждают сумму трансфера, которая может быть фиксированной или зависящей от бонусов за последующие достижения.

В нынешнем сезоне Нерес забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 22 матчах.