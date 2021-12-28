Луческу признан лучшим тренером чемпионата Украины в 2021 году

Лучшим тренером чемпионата Украины в 2021 году признан Мирча Луческу, возглавляющий киевское «Динамо».

Как сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги, такое решение приняло Всеукраинское объединение тренеров по футболу. В 2021 году Луческу вместе с «Динамо» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Топ-5 тренеров чемпионата Украины-2021

1. Мирча Луческу («Динамо») — 4,5 очка

2. Виктор Скрипник («Заря») — 4,34

3. Игор Йовичевич («Днепр-1») — 4,3

4. Луиш Каштру («Шахтер») — 4,22

5. Роберто Де Дзерби («Шахтер») — 4,2