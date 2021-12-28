Луческу признан лучшим тренером чемпионата Украины в 2021 году
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Лучшим тренером чемпионата Украины в 2021 году признан Мирча Луческу, возглавляющий киевское «Динамо».
Как сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги, такое решение приняло Всеукраинское объединение тренеров по футболу. В 2021 году Луческу вместе с «Динамо» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
Топ-5 тренеров чемпионата Украины-2021
1. Мирча Луческу («Динамо») — 4,5 очка
2. Виктор Скрипник («Заря») — 4,34
3. Игор Йовичевич («Днепр-1») — 4,3
4. Луиш Каштру («Шахтер») — 4,22
5. Роберто Де Дзерби («Шахтер») — 4,2
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