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Украина упустила победу над Чехией в товарищеском матче

23:36
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Сборная Украина провела товарищеский матч против команды Чехии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Причем чехи ушли от поражения уже в добавленное ко второму тайму время.

Товарищеские матчи

Чехия — Украина — 1:1 (0:1)

Голы: Корниенко, 27 (0:1). Выдра, 90+4 (1:1).

Чехия: Станек, Холеш (Каша, 61), Цоуфал, Гавел (Матею, 46), Емелка, Змрхал (Выдра, 46), Соучек (Барак, 61), Садилек, Крал, Пешек (Хложек, 46), Тецл (Сачек, 76).

Украина: Бойко, Кривцов (Соболь, 46), Качараба, Зинченко, Тымчик, Корниенко, Сирота, Макаренко (Шапаренко, 56), Ярмоленко (Кочергин, 76), Зубков (Булеца, 64), Сикан (Яремчук, 56).

Предупреждения: Зинченко, 2. Садилек, 46. Крал, 73.

Судья: Глова (Словакия).

8 сентября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена».

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Иван Шитик все материалы автора

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