Украина упустила победу над Чехией в товарищеском матче
23:36
Сборная Украина провела товарищеский матч против команды Чехии. Встреча закончилась со счетом 1:1.
Причем чехи ушли от поражения уже в добавленное ко второму тайму время.
Товарищеские матчи
Чехия — Украина — 1:1 (0:1)
Голы: Корниенко, 27 (0:1). Выдра, 90+4 (1:1).
Чехия: Станек, Холеш (Каша, 61), Цоуфал, Гавел (Матею, 46), Емелка, Змрхал (Выдра, 46), Соучек (Барак, 61), Садилек, Крал, Пешек (Хложек, 46), Тецл (Сачек, 76).
Украина: Бойко, Кривцов (Соболь, 46), Качараба, Зинченко, Тымчик, Корниенко, Сирота, Макаренко (Шапаренко, 56), Ярмоленко (Кочергин, 76), Зубков (Булеца, 64), Сикан (Яремчук, 56).
Предупреждения: Зинченко, 2. Садилек, 46. Крал, 73.
Судья: Глова (Словакия).
8 сентября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена».
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