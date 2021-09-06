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«Львов» определился с новым главным тренером

22:16

Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил «Львов». 55-летний тренер поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано на один год с возможностью продления еще на один, сообщает сайт клуба.

На этом посту бывший тренер «Карпат» и «Черноморца» Дулуб сменил Анатолия Бессмертного, который был отправлен в отставку после неудачного старта сезона.

После 6 туров «Львов» имеет в своем активе два очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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