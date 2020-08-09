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У двух игроков киевского «Динамо» выявлен коронавирус

20:16
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Киевское «Динамо» на официальном сайте клуба сообщил о заболевании двух игроков коронавирусом.

— У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат, — говорится в сообщении. — Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.

После этого всем игрокам «Динамо» в экстренном порядке были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными.

Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс «Динамо» проходит в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/allnews/news/dvoe_igrokov_pervoy_komandy_dinamo_infitsirovany_covid19/

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