У двух игроков киевского «Динамо» выявлен коронавирус

Киевское «Динамо» на официальном сайте клуба сообщил о заболевании двух игроков коронавирусом.

— У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат, — говорится в сообщении. — Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха.

После этого всем игрокам «Динамо» в экстренном порядке были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными.

Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс «Динамо» проходит в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.