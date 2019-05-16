СМИ: Калитвинцев после московского "Динамо" может возглавить киевское

Юрий Калитвинцев претендует на пост главного тренера киевского "Динамо", сообщает Sport Arena.

По информации источника, 51-летний специалист может заменить на этом посту Александра Хацкевича. При этом приоритетным для "Динамо" является вариант с назначением главным тренером первой команды нынешнего спортивного директора клуба Алексея Михайличенко. Но в случае его отказа, руководители бело-синих обратятся к кандидатуре Калитвинцева.

Последним клубом Калитвинцева было московское "Динамо", которое он за сезон вернул в российскую премьер-лигу. Контракт с российским клубом был расторгнут в октябре 2017 года.

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