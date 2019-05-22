"Шахтеру" вручили кубок чемпионов Украины

"Шахтер" после домашнего матча 30-го тура чемпионата с киевским "Динамо" (2:2) получил кубок чемпионов Украины.
Матч не имел турнирного значения, так как донецкий клуб ранее досрочно выиграл чемпионат, а также завоевал Кубок страны, оформив "золотой дубль".
"Шахтер" завоевал титул 12-й раз в истории и третий подряд. Ниже второго места донецкий клуб не опускается с 1996 года, уступая чемпионство только киевскому "Динамо".
🏆 ЧЕМПИОНЫ УКРАИНЫ СЕЗОНА-2018/19! 🇺🇦⚒ pic.twitter.com/DPSFoGCM0p— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 мая 2019 г.
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