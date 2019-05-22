"Шахтеру" вручили кубок чемпионов Украины

"Шахтер" после домашнего матча 30-го тура чемпионата с киевским "Динамо"​ (2:2) получил кубок чемпионов Украины.

Матч не имел турнирного значения, так как донецкий клуб ранее досрочно выиграл чемпионат, а также завоевал Кубок страны, оформив "золотой дубль".

"Шахтер" завоевал титул 12-й раз в истории и третий подряд. Ниже второго места донецкий клуб не опускается с 1996 года, уступая чемпионство только киевскому "Динамо". ​