«Шахтер» уступил «Ворскле» и прервал 48-матчевую беспроигрышную серию в УПЛ

«Шахтер» проиграл «Ворскле» в матче 20-го тура чемпионата Украины — 0:1. Единственный мяч провел на 30-й минуте Руслан Степанюк. Клуб из Полтавы с 84-й минуты играл вдесятером.

«Шахтер» прервал серию из 48 матчей в УПЛ без поражений. Предыдущий раз горняки уступали 3 августа 2018 года киевскому «Динамо» (0:1). Последнее же поражение «Шахтера» не от «Динамо» произошло больше двух лет назад — 10 декабря 2018 года (1:2 с «Зарей»).

В таблице чемпионата «Шахтер» идет первым, опережая киевлян на 13 очков. «Ворскла» занимает предпоследнее место.

Примечательно, что накануне прервалась еще одна длительная серия в другой премьер-лиге — английской. «Ливерпуль» потерпел первое поражение за 45 встреч, крупно уступив «Уотфорду» (0:3), который так же, как и «Ворскла», занимал в таблице перед туром предпоследнее место.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

20-й тур

«Ворскла» — «Шахтер» — 1:0 (1:0)

Гол: Степанюк, 30.

Удаление: Скляр (В), 84.