"Шахтер" обыграл "Александрию", "Динамо" - "Карпаты"

Состоялись матчи первого тура чемпионата Украины.

"Шахтер" в гостях обыграл "Александрию" - 3:1. У победителей отличились Тайсон и Дентинью, еще один мяч в свои ворота забил Глеб Бухал.

Киевское "Динамо" на выезде выиграло у "Карпат" (2:0). С пенальти забил Артем Беседин, еще один мяч в свои ворота провел Алексей Ковтун.

"Днепр-1" выиграл в матче с донецким "Олимпиком". Голы забивали чемпионы мира в составе сборной Украины U 20 Сергей Булеца и Владислав Супряга.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

1-й тур

"Днепр-1" - "Олимпик" - 2:0 (2:0)

Голы: Булеца, 2, Супряга, 9

"Александрия" - "Шахтер" - 1:3 (1:0)

Голы: Третьяков, 42 - Бухал, 58, в свои ворота, Тайсон, 73, Дентинью, 90+1

Нереализованный пенальти: Марлос ("Шахтер"), 7

"Карпаты" - "Динамо" - 0:2 (0:2)

Голы: Ковтун, 42, в свои ворота, Беседин, 45+2, с пенальти