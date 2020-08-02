Семин ответил Суркису, который назвал тренера хлюпиком

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал заявление президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса.

Тот в эфире украинского телеканала сказал следующее: «Почему у Семина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь... Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Семин проделал идеальную работу в киевском «Динамо». Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», а может, он бы и по сей день работал в «Динамо». Второй раз он вошел в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже болельщиков».

— Во-первых, я с большим уважением отношусь к Суркису, — начал Семин. — Он большой профессионал, управленец, хозяин своего клуба. Я у него многому тогда научился. Ну и наверное свой след тоже оставил. Признаюсь, то решение уйти из «Динамо» далось мне очень сложно. У меня возникли вопросы в Москве, дома. Игорь Михайлович сказал мне: мы их решим. Но я все равно ушел. Наверное, поэтому он и назвал меня хлюпиком. Якобы я ему не поверил. Наверное, так...

Надо понимать, что я состоялся как человек и тренер в «Локомотиве». Мне хотелось вернуться домой. Поэтому так тогда и поступил.

— Обиделись сейчас на Суркиса?

— Нет, ни в коем случае! Я же вам объяснил, почему он назвал меня хлюпиком. Мне вновь хотелось доказать, что я нужен в России, могу хорошо сработать в «Локомотиве». Вот и все. А так я ему безгранично благодарен за то, что он доверил мне тренерское кресло в киевском «Динамо». Это дорогого стоит. Считаю, мы вместе многого добились. Посмотрите, какая группа молодых игроков потом уехала в хорошие европейские команды. Мы взяли верх над «Шахтером», стали чемпионами. Дошли до полуфинала Лиги Европы. В общем, есть что вспомнить. Я ему хочу теперь пожелать удачи.

— Многие не поняли решения Суркиса назначить тренером Луческу.

— А я верю в это решение. Оно себя еще оправдает и принесет Киеву успехи. Луческу умеет работать с молодыми игроками. А у «Динамо» есть большая группа футболистов, которые выигрывали юношеский чемпионат мира. И сейчас им надо постепенно уже переходить во взрослый футбол. Луческу им в этом точно поможет. Кого-то «Динамо» сможет продать, заработать деньги. Вспомните, как Мирча здорово работал в «Шахтере» с молодыми бразильцами, которых потом покупали за очень серьезные деньги. Клуб получал за них по 40 миллионов. Так что Суркис все просчитал, он смотрит в будущее. (Виталий Айрапетов)