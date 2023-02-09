Нападающий сборной Украины Сикан избил российского туриста в Турции

Нападающий «Шахтера» и сборной Украины Даниил Сикан подрался с российским туристом во время сборов в Турции, сообщает ИА REGNUM.

По информации издания, группа российских туристов увидела Сикана в форме «Шахтера» и стала выкрикивать фразы в поддержку России. Футболист ударил одного из туристов, сбив его с ног. Пострадавший был доставлен в больницу.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что ассоциация футбола Украины выступила с требованием исключить Российский футбольный союз из Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.