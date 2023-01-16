Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 19:05

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ярослав Ракицкий (слева).
Фото ФК «Шахтер»

Защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Шахтером», сообщает сайт клуба.

Он вернулся в донецкий клуб на правах свободного агента. Контракт с 33-летним игроком рассчитан до конца сезона.

Ракицкий является воспитанником «Шахтера». За первую команду оранжево-черных он выступал с 2009 по 2019 год и вместе с ней завоевал 19 трофеев.

В январе 2019 года футболист перешел в российский «Зенит», который покинул в июле 2022 года.

Первую часть сезона-2022/23 Ракицкий провел в турецком клубе «Адана Демирспор».

Ярослав Ракицкий
ФК Шахтер (Донецк)
Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Спартак» намерен закончить активную трансферную кампанию трансферами Дуарте и Тавареша
Дмитрий Тарасов: «Футболисты, которых подписал «Локомотив», совершенно точно качественные»
«Урал» обсудит будущее арендованного у ЦСКА Помазуна в конце сезона
Агент Рассказова прокомментировал появление игрока в расположении «Крыльев Советов»: «Мы обо всем договорились»
Сычев заявил, что «Локомотив» борется за выживание
Агент Мореля подтвердил интерес к игроку от клубов РПЛ: «Мы ведем переговоры»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФИФА и УЕФА предупредили Украинскую ассоциацию футбола о возможном лишении членства
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости