Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:37

Украинская ассоциация потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава членов организаций, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-служба УАФ.

Обращение будет направлено в связи с решением разрешить командам из новых регионов России и Крыма участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

Ранее УАФ призвала ФИФА и УЕФА не допустить проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Кроме того, сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного тура чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16207155
Сборная России по футболу
Сборная Украины по футболу
УЕФА
ФИФА
13
Читайте также
Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Сборная Боснии по футболу отказалась играть с Россией из-за давления лидеров и исполкома
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Владимир Лисин является единственным россиянином, претендующим на руководящие посты в ISSF
Гаджиев: «Отказ Боснии от матча с Россией является политическим решением»
Игрок сборной Таджикистана: «Отрицательно отношусь к отстранению россиян, это несправедливо»
Семак прокомментировал идею проведения матча между сборной России и сборной легионеров РПЛ
Винер — о публикации МОК: «У нас Чайковского убрали, а вы говорите про гимнастику»
От биатлонистов требуют взносы за международный сезон, хотя наши спортсмены отстранены. Как это понимать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев: «Отказ Боснии от матча с Россией является политическим решением»

Гаджиев: «Результаты матчей с Таджикистаном и Узбекистаном не повлияют на оценку работы Карпина в сборной»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости