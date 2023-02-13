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Сегодня, 23:21

Источник: бывший игрок «Рубина» пережил клиническую смерть на тренировке

Иван Шитик
Корреспондент
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Олег Данченко.
Фото ФК «Уфа»

Защитник «Зари» Олег Данченко пережил инфаркт на тренировке команды на сборах в Турции, сообщил журналист Михаил Спиваковский в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля. Истчоник добавляет, что Данченко пережил клиническую смерть, а его «спасла счастливая случайность». Он доставлен в реанимацию.

Отмечается, что сердце Олега останавливалось трижды, его спасли австрийские врачи, у которых были дефибрилляторы.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 15 матчей в УПЛ.

Данченко выступает за «Зарю» на правах аренды, игрок принадлежит греческому АЕКу из Афин. Ранее он играл в украинских «Черноморце» и «Шахтере», а также защищал цвета российских «Анжи», «Енисея», «Рубина» и «Уфы».

Отметим, что в январе 2022 года в ДТП трагически погибла жена Олега Данченко — Виктория.

Олег Данченко
ФК Заря (Луганск)
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