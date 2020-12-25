Милевский считает контракт с «Минаем» последним в карьере

Новичок «Миная» Артем Милевский прокомментировал возвращение в чемпионате Украины. Сегодня 35-летний форвард подписал контракт с клубом из Ужгородской области, вернувшись в Украину спустя семь с половиной лет.

— Вернуться в УПЛ спустя столько времени и получить возможность поиграть за такую амбициозную команду на таком уровне — это очень здорово, — приводит официальный сайт «Миная» слова Милевского. — Думаю, у нас все получится.

Я не задумываюсь о своем возрасте. 35-36 лет... Чем я старше, тем спокойнее. Тем менее конфликтен. 15 лет назад я мог сесть в машину и просто поехать в ресторан или куда-либо еще. Мало спал. Сейчас у меня совсем другая жизнь.

Мой контракт рассчитан на полтора года. Последний ли он в карьере? Пожалуй, да. Но никто не знает, что произойдет в будущем.