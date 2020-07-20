Михайличенко покинул кивевское «Динамо». Он занял с клубом второе место и взял Кубок Украины

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

57-летний специалист возглавлял киевлян с 2019 года.

— Получив команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон, — говорится в сообщении клуба. — Как следствие, «Динамо» выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления на европейских турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень.

С этой целью подготовку к следующему сезону «Динамо» начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.