Матч 24-го тура чемпионата Украины-2019/20 «Карпаты» — «Мариуполь» не состоится, об этом сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги.

Причина отмены встречи — обнаружение коронавируса у игроков и членов клубного персонала «Карпат». Дата проведения матча будет сообщена позже.

После 23 туров УПЛ «Карпаты» занимают последнее место в турнирной таблице, а «Мариуполь» идет вторым в нижней шестерке, отставая от «Днепра-1» на три очка.