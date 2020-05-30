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Матч УПЛ «Карпаты» — «Мариуполь» отменен из-за коронавируса

12:48
У футболистов «Карпат» нашли коронавирус. Фото ФК «Карпаты»
У футболистов «Карпат» нашли коронавирус. Фото ФК «Карпаты»
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Матч 24-го тура чемпионата Украины-2019/20 «Карпаты» — «Мариуполь» не состоится, об этом сообщает официальный сайт украинской премьер-лиги.

Причина отмены встречи — обнаружение коронавируса у игроков и членов клубного персонала «Карпат». Дата проведения матча будет сообщена позже.

После 23 туров УПЛ «Карпаты» занимают последнее место в турнирной таблице, а «Мариуполь» идет вторым в нижней шестерке, отставая от «Днепра-1» на три очка.

Дополнительная информация:

https://upl.ua/ua/news/view/4068

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