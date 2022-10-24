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Сегодня, 14:22

Матч чемпионата Украины приостановлен из-за воздушной тревоги

Мария Гусева
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Матч 9-го тура чемпионата Украины, в котором встречаются криворожский «Кривбасс» и «Ингулец» из Кировоградской области, приостановлен из-за воздушной тревоги, сообщает РИА «Новости Спорт».

Встреча проходит в Киеве на стадионе «Олимпийский». Матч был прерван в первом тайме. Счет в игре — 0:0.

В понедельник воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

«Кривбасс» набрал 4 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ. «Ингулец» идет на 13-й строчке — 5 очков.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221024/futbol-1826265429.html
Футбол
ФК Кривбасс
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