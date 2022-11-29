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Сегодня, 15:15

СМИ: глава Украинской ассоциации футбола Павелко арестован на два месяца

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко арестован решением суда на два месяца, информирует ТАСС со ссылкой на украинского журналиста Константина Андриюка. На такой же срок арестован и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Ранее в отношении Павелко было возбуждено уголовное дело из-за строительства завода по производству искусственной травы. УАФ назвала обвинения умышленной фальсификацией. У Павелко есть возможность внесения залога в размере 9,9 миллиона гривен.

47-летний Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. Он неоднократно призывал ФИФА и УЕФА лишить членства Российский футбольный союз.

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Источник: https://tass.ru/sport/16452935
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