Луиш Каштру стал главным тренером донецкого "Шахтера", информирует официальный сайт клуба. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на два года. Ранее команду тренировал Паулу Фонсека, который 11 июня возглавил "Рому".
– Приветствуем Луиша в команде и желаем удачи! – написано в заявлении пресс-службы "Донецка".
Каштру ранее тренировал "Порту" (март – июнь 2014), "Риу Аве" (2016–2017), "Виторию Гимарайнш" (2018–2019) и другие клубы.
⚒ Луиш Каштру – новый главный тренер «Шахтера»! Срок соглашения с клубом рассчитан на 2 года.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 июня 2019 г.
Приветствуем Луиша в команде и желаем удачи!
Узнайте другие подробности: https://t.co/yJwiJElSsk. pic.twitter.com/jLvnOj1Pks
Дополнительная информация
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2019/june/12_news/12_luis-castro-is-a-new-shakhtar-coach/
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