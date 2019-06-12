Луиш Каштру – новый главный тренер "Шахтера"

Луиш Каштру стал главным тренером донецкого "Шахтера", информирует официальный сайт клуба. Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на два года. Ранее команду тренировал Паулу Фонсека, который 11 июня возглавил "Рому".

– Приветствуем Луиша в команде и желаем удачи! – написано в заявлении пресс-службы "Донецка".

Каштру ранее тренировал "Порту" (март – июнь 2014), "Риу Аве" (2016–2017), "Виторию Гимарайнш" (2018–2019) и другие клубы.