«Динамо» в матче за Суперкубок Украины-2020 обыграло «Шахтер» со счетом 3:1. Для главного тренера киевлян Мирчи Луческу это уже восьмая победа в Суперкубке Украины, но первая — во главе «Динамо».

Таким образом, румынский специалист стал первым, кто побеждал в Суперкубке Украины с двумя командами, сообщает Football.ua.

Луческу потребовалось два матча, чтобы завоевать трофей в «Динамо». Во многом это обусловлено тем, что уже во второй игре при румыне киевляне сразились за Суперкубок Украины.

Таким образом, он завоевал свой первый трофей в «Динамо» спустя даже меньшее количество матчей (2), чем в «Шахтере» (3). С «горняками» он сыграл в рамках чемпионата Украины против «Карпат» (5:0) и «Таврии» (2:1), после чего выиграл Кубок Украины — «горняки» обыграли «Днепр» со счетом 2:0.