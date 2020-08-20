Киевское «Динамо» представило форму на новый сезон

Киевское «Динамо» презентовало форму на сезон-2020/21. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба.

На домашней форме будут сине-голубые полосы на белом, на выездной — голубые полосы на синем.

Зустрічай нову смугу Динамо Київ: представляємо ігрову домашню форму сезону 2020/2021! https://t.co/teotc7SBmo pic.twitter.com/9hT4p5NxZn — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 20, 2020

«Рисунок на форме в традиционных для «Динамо» Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба, — говорится в сообщении на клубном сайте. — Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку — девиз «Киев — это мы» на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков и родного города. Единство, которое делает нас сильнее».

В прошлом сезоне киевляне заняли второе место в чемпионате Украины, выиграли Кубок страны и не смогли выйти из группы в Лиге Европы.