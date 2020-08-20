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Киевское «Динамо» представило форму на новый сезон

16:03
Новая форма «Динамо». Фото ФК «Динамо» Киев. Новая форма «Динамо». Фото ФК «Динамо» Киев.
Новая форма «Динамо». Фото ФК «Динамо» Киев.
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Киевское «Динамо» презентовало форму на сезон-2020/21. Фотографии опубликованы на официальном сайте клуба.

На домашней форме будут сине-голубые полосы на белом, на выездной — голубые полосы на синем.

«Рисунок на форме в традиционных для «Динамо» Киев бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба, — говорится в сообщении на клубном сайте. — Эмблема клуба, расположенная у сердца, имеет особенность, которая открывается только тому, кто наденет футболку — девиз «Киев — это мы» на обороте, что символизирует единство команды, болельщиков и родного города. Единство, которое делает нас сильнее».

В прошлом сезоне киевляне заняли второе место в чемпионате Украины, выиграли Кубок страны и не смогли выйти из группы в Лиге Европы.

Дополнительная информация:

http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/new_balance_ta_fk_dinamo_kiiv_predstavlyayut_komplekt_domashnoi_formi_sezonu_20202021_nova_smuga_fk_dinamo_kiiv/

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