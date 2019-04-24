Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата Украины в чемпионской группе - 0:0. На пятой добавленной минуте игрок гостей Жуниор Мораес не смог реализовать пенальти.

Дончане продолжают лидировать в таблице с семиочковым отрывом от киевского клуба за семь туров до конца сезона.

В других играх "Александрия" и "Заря" со счетом 2:1 обыграли "Мариуполь" и "Львов" соответственно.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

25-й тур

"Динамо" - "Шахтер" - 0:0

"Александрия" - "Мариуполь" - 2:1 (2:1)

Голы: Банада, 20 (1:0). Вакула, 23 (1:1). Гречишкин, 32 - с пенальти (2:1).

"Заря" - "Львов" - 2:1 (0:1)

Голы: Дуарте, 42 (0:1). Будковский, 56 (1:1). Караваев, 90+1 - с пенальти (2:1).