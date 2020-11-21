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Киевское «Динамо» без 15 игроков победило «Ингулец» и лидирует в УПЛ

16:56
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В матче 10-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» на выезде победило «Ингулец» (1:0). Из-за травм и коронавируса киевляне перед этой игрой остались без 15 человек.

В составе победителей забивали Денис Гармаш и Николай Шапаренко. Команда Мирчи Луческу с 23 очками лидирует в чемпионате. У идущего вторым «Шахтера» 19 очков и матч в запасе.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

10-й тур

«Ингулец» — «Динамо» — 0:2 (0:1)

Голы: Гармаш, 15, Шапаренко, 80

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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