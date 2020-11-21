Киевское «Динамо» без 15 игроков победило «Ингулец» и лидирует в УПЛ
В матче 10-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» на выезде победило «Ингулец» (1:0). Из-за травм и коронавируса киевляне перед этой игрой остались без 15 человек.
В составе победителей забивали Денис Гармаш и Николай Шапаренко. Команда Мирчи Луческу с 23 очками лидирует в чемпионате. У идущего вторым «Шахтера» 19 очков и матч в запасе.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
10-й тур
«Ингулец» — «Динамо» — 0:2 (0:1)
Голы: Гармаш, 15, Шапаренко, 80
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю