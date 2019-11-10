«Шахтер» дома оказался сильнее киевского «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины. Главный тренер команды из Донецка Луиш Каштру выступил с заявлением относительно скандала, который разгорелся по ходу встречи.

— Сегодня мои игроки еще раз проявили свой характер, — приводит слова тренера официальный сайт «Шахтера». — Этот характер они показывали в течение всего поединка. Я хочу сейчас поддержать абсолютно всех, кто страдает от расизма, и тех ребят, которые пострадали сегодня. Проявления расизма просто недопустимы. Это было, есть и будет позором для всех. Все вместе мы должны бороться против этого — ежедневно, ежеминутно и ежесекундно.

Заявление «Шахтера» о расистском скандале в матче с киевским «Динамо»