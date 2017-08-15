Фанаты "Карпат" устроили драку в Мариуполе из-за флага России

На матче 5-го тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и "Карпатами" (3:0) произошел конфликт львовских болельщиков и стюардов, переросший в драку. Отмечается, что причиной конфликта стал российский флаг, который фанаты хотели поджечь возле своего фан-сектора.
– Драка произошла из-за того, что стюарды мешали поджечь трофейный российский флаг, – информирует на странице в Фейсбуке ультрас Украины.
okini
Любопытно, что всё общение украинских патриотов идет исключительно на русском языке. и речевки скандируют на нем же
19:48
ValeraK
Уберите эту новость!
17:58
Brat2
Уважаемые украинские ультрас...приезжайте на чемпионат Мира, если конечно ваша сборная пробьётся туда.И попробуйте сжечь флаг России.
11:17
баламошка
"Драка произошла из-за того, что стюарды мешали поджечь трофейный российский флаг"///////////////Трофейный?!)) Бугага)) Клоуны) Они его что, с рейхстага Москвы сняли?!)
09:58