Экс-игрок «Шинника» и «Шахтера» отказался входить в штаб Луческу в «Динамо»

Бывший защитник «Шинника» и «Шахтера» Вячеслав Шевчук отказался входить в тренерский штаб киевского «Динамо». На днях киевлян возглавил Мирча Луческу, у которого Шевчук играл в донецком клубе.

— Он хотел разговаривать по поводу меня, — цитирует football.ua Шевчука. — Но я ему сразу сказал: «Мистер, не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств».

Я знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым они работал порядка двадцати лет, отказал Луческу, в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств. Считаю, что Николини очень важная для Луческу фигура, как ферзь в шахматах. Долго с ним работает, чувствует Мистера, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены.

Шевчук выступал за «Шахтер» с 2000 по 2002 год, после чего перешел в «Шинник». В 2004 году вернулся в Украину — в «Днепр», а сезон спустя снова присоединился к «Шахтеру», где играл до завершения карьеры в 2016 году. Позднее работал с юношеской командой горняков, а в сезоне-2018/19 возглавлял другой донецкий клуб — «Олимпик».