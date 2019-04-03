"Динамо" вырвало победу в матче с "Зарей"

Киевское "Динамо" на выезде обыграло "Зарю" (3:2) в матче 23-го тура чемпионата Украины.

У победителей дубль сделал Виктор Цыганков, еще один мяч в активе Виталия Буяльского. У луганской команды Александр Караваев и Максим Белый, который позднее был удален. У киевлян красную карточку получил Тамаш Кадар.

"Динамо" набрало 53 очка и занимает второе место. "Заря" на четвертой позиции - 32 очка.

Чемпионат Украины

Премьер-лига

23-й тур

"Заря" - "Динамо" - 2:3 (1:0)

Голы: Караваев, 32, Белый, 54 - Буяльский, 58, Цыганков, 63, 82, с пенальти

Удаления: Белый, 69 - Кадар, 54

Все о чемпионате Украины - здесь.