Дарио Срна получил руководящую должность в «Шахтере»
Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна получил в клубе должность директора по футболу, сообщает пресс-служба донецкого клуба. В его задачи входят развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов и «соответствие философии клуба и стилю игры «Шахтера» от академии до первой команды».
Срна защищал цвета «Шахтера» с 2003 по 2018 год, выиграв в его составе 9 чемпионатов, 7 Кубков, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА. После сезона в составе «Кальяри» хорват завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Шахтера» под руководством Луиша Каштру.
? @darijosrna назначен на должность директора по футболу ФК «Шахтер». ? Среди задач Дарио на новой должности — развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников Академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов, соответствие философии клуба и стилю игры «Шахтера» от Академии до первой команды. ? ? @darijosrna has been appointed as FC Shakhtar Director of Football. ? Darijo's new role duties include the development of young footballers, the adaptation of foreign players, the integration of the Academy guys into the first team, participation in transfer discussions, correspondence of the Academy teams and the first team to the club's philosophy and Shakhtar's playing style. ? ? @darijosrna призначено на посаду директора з футболу ФК «Шахтар». ? Серед завдань Дарійо на новій посаді - розвиток молодих футболістів, адаптація іноземних гравців, інтеграція вихованців Академії до першої команди, участь в обговоренні трансферів, відповідність філософії клубу й стилю гри «Шахтаря» від Академії до першої команди. ? #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Украі?на #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Киі?в #Срна #Srna #Хорватія #Croatia #Хорватия #Легенда #Legend #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague