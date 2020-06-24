Дарио Срна получил руководящую должность в «Шахтере»

Бывший капитан «Шахтера» Дарио Срна получил в клубе должность директора по футболу, сообщает пресс-служба донецкого клуба. В его задачи входят развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников академии в первую команду, участие в обсуждении трансферов и «соответствие философии клуба и стилю игры «Шахтера» от академии до первой команды».

Срна защищал цвета «Шахтера» с 2003 по 2018 год, выиграв в его составе 9 чемпионатов, 7 Кубков, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА. После сезона в составе «Кальяри» хорват завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Шахтера» под руководством Луиша Каштру.