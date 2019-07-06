Бывший игрок "Реала" Жулиу Сезар возглавил донецкий "Олимпик"

Бывший защитник "Реала" Жулиу Сезар назначен главным тренером донецкого "Олимпика". Контракт с ним подписан на 2,5 года. 41-летний специалист ранее работал с молодежью, а затем – с главной командой третьего испанского дивизиона "Кристо Атлетико".

Его ассистентами станут испанский специалист Хавьер Луруэно Лобо и, 28-летний Кирилл Куренко, который до недавнего времени возглавлял "Минай". Антон Дяченко продолжит работать с командой в качестве тренера по физподготовке, а Николай Савченко со своим помощником Тимуром Чоларией будут тренировать вратарей.

– Я здесь, чтобы задать новый вектор в развитии клуба, – сказал Жулиу Сезар. – Мне очень нравится этот проект и я вижу возможность для роста. Для себя – как для тренера, для команды – в контексте улучшения качества игры и решения тех задач, которые возлагает на меня руководство "Олимпика".

Рад находиться здесь. У меня остались хорошие впечатления от Украины еще с тех времен, когда я приезжал сюда в составе "Аустрии" играть против донецкого "Шахтера" в кубке УЕФА.

Жулиу Сезар в качестве футболиста защищал цвета почти двух десятков клубов, самыми известными из которых стали "Вальядолид", "Реал", "Милан", "Реал Сосьедад", "Бенфика" и "Олимпиакос".