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Артем Милевский: «Суркис заказал бы всем по «мерсу» и вывез в лес, если бы не побеждали в 6 матчах подряд»

04:56
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Экс-игрок киевского «Динамо» Артем Милевский предположил, как бы поступил президент клуба Игорь Суркис в случае безвыигрышной серии.

— В наше время, если бы мы не выигрывали 6 матчей подряд, то не знаю, что бы с нами сделали, — цитирует Football.ua со ссылкой на FottballHub Милевского. — Бесплатно играли бы! Игорь Михайлович вывез бы всех в лес. Это 100%. Заказал бы всем по «мерсу» и вывез в лес — там бы в футбол играли, тренировались. Мягко говоря!

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