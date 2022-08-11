Футбол
Суперкубок УЕФА
Новости
Все материалы Статьи Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок УЕФА

Сегодня, 05:05

Каземиру: «В «Реале» нет неприкасаемых игроков»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Каземиру после победы над «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА заявил, что главный тренер команды Карло Анчелотти всегда выбирает лучших игроков при определении состава на матчи.

«В мадридском «Реале» нет неприкасаемых игроков. Мистер не сумасшедший и всегда ставит лучших игроков в каждом матче», — приводит El Partidazo de COPE слова Каземиру.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Реал
0
Читайте также
Стоит ли паниковать из-за повышенного холестерина? Мнение эксперта
Дзюба выбрал престиж и финансы, «Ювентус» ждет Депая, Рабьо торгуется с «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 10 августа
Материалы сюжета: «Реал» — «Айнтрахт»: Суперкубок УЕФА-2022
Тренер «Реала» Анчелотти считает, что в нынешней команде самая здоровая атмосфера за всю карьеру
Каземиру: «Реал» обязан стараться выигрывать все, что можно»
Гласнер: «Реал» был сильнее и заслужил эту победу»
Куртуа: «Реал» мог забить «Айнтрахту» на один или два мяча больше»
Трапп считает, что «Айнтрахт» солидно выглядел в Суперкубке УЕФА против «Реала»
Харгривз объяснил, за счет чего «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Реала» Анчелотти считает, что в нынешней команде самая здоровая атмосфера за всю карьеру
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости