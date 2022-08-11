Каземиру: «В «Реале» нет неприкасаемых игроков»

Полузащитник «Реала» Каземиру после победы над «Айнтрахтом» (2:0) в Суперкубке УЕФА заявил, что главный тренер команды Карло Анчелотти всегда выбирает лучших игроков при определении состава на матчи.

«В мадридском «Реале» нет неприкасаемых игроков. Мистер не сумасшедший и всегда ставит лучших игроков в каждом матче», — приводит El Partidazo de COPE слова Каземиру.

«Реал» пятый раз в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА. По этому показателю мадридский клуб догнал «Милан» и «Барселону».