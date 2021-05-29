«Челси» и «Вильярреал» сыграют за Суперкубок УЕФА

«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.

Теперь лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.

«Челси» уже четыре раза играл за Суперкубок, но выиграл трофей только однажды (в 1998-м). Для испанцев это будет первый матч за этот трофей.

Финал пройдет 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».