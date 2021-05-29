«Челси» и «Вильярреал» сыграют за Суперкубок УЕФА
29 мая 2021, 23:58
«Челси» с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Лондонский клуб во второй раз в истории завоевал самый престижный европейский клубный трофей.
Теперь лондонцы также получили право сыграть в Суперкубке УЕФА. Их соперником станет испанский «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.
«Челси» уже четыре раза играл за Суперкубок, но выиграл трофей только однажды (в 1998-м). Для испанцев это будет первый матч за этот трофей.
Финал пройдет 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры
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