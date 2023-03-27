В Турции положительно отнеслись к заключению соглашения о сотрудничестве между «Зенитом» и «Фенербахче»

Турецкий спортивный журналист Ахмет Селим Кул в комментарии для «СЭ» высказался о заключении соглашения о взаимном сотрудничестве между «Зенитом» и «Фенербахче».

«Я отношусь к этому позитивно. «Зенит» и «Фенербахче» — хорошие команды. Я отлично отношусь в сотрудничеству этих клубов», — сказал Селим Кул «СЭ».

23 марта команды провели товарищеский матч, который завершился со счетом 2:2. Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.