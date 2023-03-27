«Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве

Футбольные клубы «Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о взаимном сотрудничестве, сообщает пресс-служба питерской команды.

Соглашение между сторонами рассчитано на два года и охватывает мужские и женские футбольные команды систем «Зенита» и «Фенербахче», мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

«В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивного и селекционного блоков, так и других клубных департаментов: юридического, финансового и маркетингового», — написано в заявлении «Зенита».

Кроме того, сообщается, что клубы совместно будут развивать любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром» — Академии и футбольной школы «Фенербахче».

«Футбольный клуб «Зенит» уверен, что сотрудничество с «Фенербахче» станет плодотворным, поможет клубам всесторонне развиваться как в краткосрочной и среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении питерской команды.

23 марта команды провели товарищеский матч, который завершился со счетом 2:2. Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.