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Сегодня, 14:09

«Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольные клубы «Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о взаимном сотрудничестве, сообщает пресс-служба питерской команды.

Соглашение между сторонами рассчитано на два года и охватывает мужские и женские футбольные команды систем «Зенита» и «Фенербахче», мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

«В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивного и селекционного блоков, так и других клубных департаментов: юридического, финансового и маркетингового», — написано в заявлении «Зенита».

Кроме того, сообщается, что клубы совместно будут развивать любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков «Газпром» — Академии и футбольной школы «Фенербахче».

«Футбольный клуб «Зенит» уверен, что сотрудничество с «Фенербахче» станет плодотворным, поможет клубам всесторонне развиваться как в краткосрочной и среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении питерской команды.

23 марта команды провели товарищеский матч, который завершился со счетом 2:2. Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.

Источник: https://t.me/fczenit/10842
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ФК Зенит
ФК Фенербахче
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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Пари НН – Локомотив
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Спартак – Ахмат
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Зенит – Урал
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2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
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