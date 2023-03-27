В «Фенербахче» прокомментировали подписание договора о сотрудничестве с «Зенитом»

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал подписание договора о сотрудничестве с «Зенитом».

«Мы рады, что присоединились к такому большому клубу с традициями», — сказал Баки «СЭ».

23 марта команды провели товарищеский матч, который завершился со счетом 2:2. Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.