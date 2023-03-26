Дзаньоло: «Фенербахче» тоже интересовался мной, но «Галатасарай» раньше связался»

Итальянский полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло рассказал о своем переходе в турецкий клуб.

«Это правда, что «Фенербахче» интересовался мной, но «Галатасарай» раньше связался, и я уже пообещал им», – приводит слова Дзаньоло Sports Digitale.

23-летний игрок перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в фервале 2023 года. Полузащитник сыграл за команду 2 матча и забил 1 гол. Контракт рассчитан до лета 2027 года.