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Дзаньоло: «Фенербахче» тоже интересовался мной, но «Галатасарай» раньше связался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло рассказал о своем переходе в турецкий клуб.

«Это правда, что «Фенербахче» интересовался мной, но «Галатасарай» раньше связался, и я уже пообещал им», – приводит слова Дзаньоло Sports Digitale.

23-летний игрок перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в фервале 2023 года. Полузащитник сыграл за команду 2 матча и забил 1 гол. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Sports Digitale
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Фенербахче
Николо Дзаньоло
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