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18 марта, 11:30

В Гане похоронили бывшего футболиста «Челси» Атсу, который погиб после землетрясения в Турции

Иван Торопцев
Корреспондент
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Похороны Кристиана Атсу.
Фото Reuters

В столице Ганы, Аккре состоялась церемония прощания с бывшим полузащитником «Хатайспора» Кристианом Атсу, который погиб после землетрясения в Турции.

Тело 31-летнего ганца было обнаружено под завалами в Хатае 18 февраля, футболиста не могли найти на протяжении 11 дней.

Как сообщает BBC, помимо родных игрока, церемонию посетили президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, главный тренер национальной команды Крис Хьютон, бывшие одноклубники хавбека и сотни болельщиков.

Атсу похоронили в его родном городе Ада в Гане.

Помимо «Хатайспора», Атсу выступал за «Челси», «Порту», «Эвертон» и «Ньюкасл». В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов.

Кристиан Атсу. Тело футболиста «Хатайспора» Атсу нашли под завалами. Он собирался улететь из Турции за несколько часов до землетрясения

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Футбол
Сборная Ганы по футболу
Кристиан Атсу
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