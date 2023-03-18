В Гане похоронили бывшего футболиста «Челси» Атсу, который погиб после землетрясения в Турции

В столице Ганы, Аккре состоялась церемония прощания с бывшим полузащитником «Хатайспора» Кристианом Атсу, который погиб после землетрясения в Турции.

Тело 31-летнего ганца было обнаружено под завалами в Хатае 18 февраля, футболиста не могли найти на протяжении 11 дней.

Как сообщает BBC, помимо родных игрока, церемонию посетили президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, главный тренер национальной команды Крис Хьютон, бывшие одноклубники хавбека и сотни болельщиков.

Атсу похоронили в его родном городе Ада в Гане.

Помимо «Хатайспора», Атсу выступал за «Челси», «Порту», «Эвертон» и «Ньюкасл». В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов.