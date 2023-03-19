«Фатих Карагюмрюк» Оздоева сыграл вничью с «Башакшехиром»

«Фатих Карагюмрюк» на своем поле сыграл вничью с «Башакшехиром» в 26-м туре чемпионата Турции — 2:2.

Ничейный результат хозяевам поля принес гол Мбайе Диане, который отличился на 90+2-й минуте встречи. Еще один мяч с пенальти забил Фабио Борини. За «Башакшехир» голами отметились Даниел Алексич и Сердар Гюрлер.

Российский полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте.

После 24 матчей «Фатих Карагюмрюк» с 31 очком занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Истанбул Башакшехир» идет на пятой строчке, набрав 41 очко.